Борис Хохряков вновь станет спикером окружной думы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Борис Хохряков станет спикером новой думы Югры — в Пыть-Яхе закупили оружие для сбивания дронов — за избиение журналиста будут судить сурчутчанина — медика наказали за требования выплат. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Названа кандидатура спикера окружной думы

Следующим председателем думы ХМАО с высокой долей вероятности станет Борис Хохряков. Его кандидатура устраивает все партии парламента.

Власти закупили оружие против дронов

Мэрия Пыть-Яха закупила специальное устройство для сбивания беспилотников. Информация о заключенном контракте содержится на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила почти 1,7 млн рублей.

Сургутянин может получить срок за избиение журналиста

Директор штрафстоянки в Сургуте Юрий Артеменко может получить шесть лет лишения свободы за избиение журналиста телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Евгения Неупокоева во время работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Сотрудника скорой помощи оштрафовали за требование доплаты

Главный врач Югорской городской больницы Андрей Маренко трижды оштрафовал фельдшера скорой помощи, за то, что он якобы нарушал трудовую дисциплину. Однако суд признал взыскания незаконными. Сам сотрудник считает, что был оштрафован за требование дополнительных выплат при работе с ковидными пациентами.