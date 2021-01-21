В центре Кургана запретят парковаться на один день

На стоянках у площади Ленина в Кургане 23 января будут проводиться работы Фото: Екатерина Сычкова

Остановка и стоянка машин на площади имени Ленина в Кургане будет запрещена в течение дня 23 января. Это необходимо для очистки территории от снега и обследования ледового городка, сообщает пресс-служба мэрии.

«23 января на площади имени Ленина будет проводиться обследование ледового городка. Также будет выполняться очистка площади и примыкающих к ней территорий стоянок от снега и наледи. В связи с этим с 9.00 до 18.00 часов 23 января остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Гоголя — на участке от здания № 53 до здания № 83 — будет запрещена», — говорится в сообщении.

В городской администрации пояснили, что запланирован большой объем работ, которые невозможно выполнить без введения ограничений из-за припаркованных машин. «УМВД России по городу Кургану рекомендовано осуществить контроль за запретом стоянки автотранспорта на указанном участке улично-дорожной сети», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за перепадов температур один из входов в ледовый городок на площади Ленина в Кургане был поврежден и закрыт. В мэрии решили убрать опасные элементы, чтобы остальная часть ледового городка могла продолжить работу.