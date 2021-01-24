Похудевший на 100 кг Фадеев пригрозил судом диетологу

Максим Фадеев посоветовал Алексею Ковалькову извиниться за клевету Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Российский композитор и продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев пригрозил подать в суд на диетолога Алексея Ковалькова. Свое обращение к врачу он опубликовал в Instagram.

«Я жду от вас извинений, и чем скорее, тем лучше. Очень хочется их послушать, а если их не последует, тогда вам придется доказать все свои слова в суде», — сказал Фадеев. Продюсер прокомментировал видео в котором Ковальков утверждает, что те, кто попытается повторить опыт композитора могут получить серьезные осложнения. Также диетолог уверен, что Фадеев делал абдоминопластику, чтобы избавиться от лишней кожи.

В публикации Фадеева также есть комментарий певицы Лолиты. Она рассказала, что Ковальков убеждал всех, что она является его клиенткой, а также заверял, что исполнительница делала липосакцию.

Максим Фадеев сильно потерял в весе, передает «Национальная служба новостей». После потери более 100 килограммов, он решил не останавливаться. Музыкант уже объяснял диетологам, что не тратил деньги на помощь со стороны.