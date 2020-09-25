Продюсер Фадеев признался, до каких пор собирается худеть

Российский композитор и продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев заявил, что похудел на целый центнер и останавливаться не собирается. Об этом он признался в youtube-шоу на канале Metametrica.
По словам Фадеева, он похудел на 110 килограммов — ровно в два раза. Также артист назвал отметку, к которой стремится сейчас. «Девяносто! Хочу добиться. Хочу убрать диабет. И я его уберу!» — заявил композитор.
Фадеев пожаловался, что после экстремального похудения диетологи и эндокринологи пророчили ему проблемы со здоровьем и обвиняли во лжи, передает слова артиста «Пятый канал». Продюсер подчеркнул, что мог бы засудить конкретного медика, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».
В начале лета Фадеев сообщил, что благодаря особой методике он сбросил сто килограммов. В доказательство он выложил снимок, где помещается в одной штанине шорт, которые носил до того, как занялся своим весом. Свою уникальную методику похудения Фадеев пообещал раскрыть подписчикам в Instargam. Также продюсер признался, что летом поддерживал свою форму, катаясь на самокате.
Подписывайтесь на URA.RU в