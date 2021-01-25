На воскресных митингах возможны новые столкновения полиции и участников акций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального, которые пройдут 31 января, возможны новые провокации со стороны сторонников блогера. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко.

О новых акциях в поддержку Навального сегодня объявил глава сети штабов блогера Леонид Волков. Они пройдут не субботу, как прошлые, а в воскресенье. Бондаренко заметила, что сам факт участия в несанкционированном митинге уже является незаконным. По ее словам, силовые структуры были обязаны реагировать, чтобы предотвратить начало массовых беспорядков. «События субботы показали определенно именно умышленное общественно опасное поведение участников. Все эти „игры“ и дешевые эффекты, похожие и фактически содержащие признаки насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудников правоохранительных органов, несомненно подпадают под признаки преступления против порядка управления», — сказала юрист.

Бондаренко не исключила, что подобные события произойдут на новых акциях. «Все больше похоже на беспринципный обман людей, вызов негативных чувств, злости в угоду своим политическим задумкам. Вот эти люди могут пытаться организовать повтор событий. Значит, нужно не допустить этого. Закон, в том числе уголовный, дает такую возможность», — заключила она.

Доцент юридического факультета МГУ Гаянэ Давидян также не исключила повторения субботнего сценария митингов. «Когда происходят массовые несанкционированные акции, такие вещи возможны. Всегда возможны провокаторы. Но кидание снежков — это административное правонарушение, а не провокация. А если [есть более] серьезные последствия — уже уголовная ответственность», — подчеркнула Давидян в разговоре с URA.RU. Она отметила, что опасные действия совершали и сотрудники правоохранительных органов. Например, в Санкт-Петербурге силовик пнул в живот женщину.

Митинги в поддержку Навального и против его ареста прошли в России 23 января. В них приняли участие десятки тысяч человек. Сам Навальный был задержан после прилета в РФ из Германии, он находится под арестом до 15 февраля. Суд над блогером пройдет 2 февраля. Это стало одной из причин переноса новых акций с субботы на воскресенье, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.