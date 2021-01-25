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Самое актуальное в Курганской области на 26 января. Центр Кургана перекроют из-за аварии, экс-главред медиахолдинга перешел в правительство региона

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Одну из центральный улиц Кургана перекроют на месяц из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месяц перекроют дорогу — зафиксирован резкий рост цен на продукты — в пресс-службу правительства региона пришел новый сотрудник — умершего экс-директора полигона ТБО могут признать виновным в нарушениях. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

В центре Кургана перекроют дорогу

  • На участке улицы Кравченко в Кургане с 26 января на месяц перекроют движение автотранспорта из-за аварии на сетях канализации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

В прошлом году резко подорожали продукты

  • Стоимость 128 видов продовольственных товаров в 2020 году выросла на 8,2%. Рост оказался значительно выше, чем в 2019 году. Такие данные приводит Свердловскстат.

Экс-главред медиахолдинга занял пост в правительстве области

Назван предполагаемый виновник нарушений на полигоне ТБО

  • В расследовании уголовного дела по захоронению ядохимикатов на Шуховском полигоне близ Кургана появился новый фигурант. Ответственность за захоронения опасных отходов может лечь на ныне покойного бывшего директора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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