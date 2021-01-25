Одну из центральный улиц Кургана перекроют на месяц из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месяц перекроют дорогу — зафиксирован резкий рост цен на продукты — в пресс-службу правительства региона пришел новый сотрудник — умершего экс-директора полигона ТБО могут признать виновным в нарушениях. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 26 января — в обзоре URA.RU:

В центре Кургана перекроют дорогу

На участке улицы Кравченко в Кургане с 26 января на месяц перекроют движение автотранспорта из-за аварии на сетях канализации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

В прошлом году резко подорожали продукты

Стоимость 128 видов продовольственных товаров в 2020 году выросла на 8,2%. Рост оказался значительно выше, чем в 2019 году. Такие данные приводит Свердловскстат.

Экс-главред медиахолдинга занял пост в правительстве области

Бывший главный редактор медиахолдинга «Область 45» Александр Тетерин перешел на работу в пресс-службу правительства региона. По информации источника, Тетерин будет взаимодействовать с местными СМИ.

Назван предполагаемый виновник нарушений на полигоне ТБО

В расследовании уголовного дела по захоронению ядохимикатов на Шуховском полигоне близ Кургана появился новый фигурант. Ответственность за захоронения опасных отходов может лечь на ныне покойного бывшего директора.