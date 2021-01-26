Дмитрий Медведев и Андрей Турчак поучаствовали в новом социальном форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Волонтеры «Единой России» предложили ввести новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью. По мнению активистов, изменения помогут пережить россиянам эпидемию коронавируса. Идеи были озвучены на втором социальном онлайн-форуме партии. В нем участвовали члены российского правительства, которые поддержали инициативы.

На открытии форума председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что хотя ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, партийные волонтерские центры продолжают работать по всей стране. «Мы продолжаем направлять все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Медведев.

В январе автоволонтеры по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. С начала года добровольцы передали врачам в «красных зонах» более двух миллионов горячих обедов. А волонтеры-медики и депутаты партии отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. «По всей стране стартовала массовая вакцинация. Но мы не сворачиваем нашу активность. Пока людям необходима наша помощь и поддержка, мы продолжим ее оказывать», — подчеркнул Турчак.

Свердловские волонтеры организовали праздник для детей во Всеволодо-Благодатском, где проживает около ста человек Фото: пресс-служба «Единой России»

К примеру, в Свердловской области волонтеры в январские праздники навещали одиноких пожилых жителей, многодетные и малоимущие семьи. «Под Североуральском есть отдаленное село — Всеволодо-Благодатское, где проживает всего около ста человек и есть многодетные семьи. Наши волонтеры приехали туда с подарками и организовали вместе с сотрудниками ДК „Современник“ новогоднее представление для местной детворы», — рассказал руководитель регионального волонтерского центра партии Дмитрий Жуков.

«Наше новое направление работы — доставка из районов области анализов на коронавирус до лабораторий в Кургане в ежедневном режиме. Также сотрудники красной зоны обеспечены горячим питанием. Например, Петуховское местное отделение не только кормит медиков, но и доставляет контейнеры с едой в медучреждение», — поделился секретарь курганского реготделения «Единой России» Евгений Кафеев.

Во время форума волонтеры-партийцы озвучили идеи о новых мерах поддержки россиян. Депутат брянского горсовета Алексей Солонкин, который помогает пожилым людям, предложил ввести систему лицензирования частных домов престарелых. По его словам, некоторые бизнесмены экономят на своих постояльцах, что отражается на условиях проживания и безопасности. «Это влечет за собой страшные трагедии. Хотелось бы выйти с предложением, чтобы деятельность частных домов престарелых лицензировалась, и одним из жестких требований было соблюдение санитарных и противопожарных норм», — предложил Солонкин.

Курганские волонтеры доставляют анализы из отдаленных территорий, чтобы ускорить тестирование Фото: пресс-служба «Единой России»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил снабдить пожилых россиян трекерами, которые будут оперативно передавать лечащим врачам данные о состоянии здоровья пациентов. «В Ленинградской области более 300 тысяч человек ежегодно используют кардиомониторы. Это приборы для измерения давления, которые через сим-карту передают данные лечащему врачу. Врач может наблюдать одновременно до 350 человек. Из-за этого в четыре раза снизилось количество вызовов скорой помощи этими людьми», — рассказал об опыте своего региона Дрозденко.

Руководитель нижегородской общественной организации инвалидов «Ковчег», депутат местной гордумы Роман Пономаренко предложил дать детям-инвалидам право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. «В этом списке нет детей с инвалидностью. У родителей нет времени сидеть в очередях — если мы добавим эту категорию — окажем им существенную поддержку», — подчеркнул Пономаренко.

С идеей о поддержке жителей Севастополя, переживших осаду во время Великой Отечественной войны, выступила волонтер движения «Мы вместе» Лариса Мельник. Согласно новому закону «Единой России» они были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, но не смогли получить выплаты от государства в 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы. «Мы предлагаем изыскать возможность и выплатить жителям осажденного Севастополя эти деньги», — сказала Лариса Мельник.

Первый Социальный онлайн-форум партии прошел 14 декабря 2020 года. На нем президент Владимир Путин поддержал пакет социальных инициатив, предложенных «Единой Россией». Среди них: страхование педагогов, немедицинского персонала больниц, расширение возможностей онлайн-продажи лекарств. Президент дал поручения по озвученным идеям, 26 января Андрей Турчак и премьер-министр Михаил Мишустин обсудили их выполнение в преддверии нового форума. «Мы с Вами достаточно подробно и часто говорим о подходах и проектах, которые есть у партии „Единая Россия“, о том, что в первую очередь надо оказывать помощь, содействие людям: чтобы социальные программы выполнялись, чтобы все задачи, которые сформулированы президентом в национальных целях, решались», — сказал Михаил Мишустин.