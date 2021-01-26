Петербурженке, которую на митинге ударил силовик, стало хуже

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Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимация, медицина катастроф, экстренная помощь, машина реанимации
Маргарите Юдиной вновь стало плохо после визита прокуратуры и органов опеки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Петербурженку Маргариту Юдину, которую полицейский ударил в живот на субботнем митинге в поддержку Алексея Навального, вновь госпитализировали. Об этом заявил адвокат женщины.

«Адвокат Евгений Смирнов приехал к женщине вместе с юристом Валерией Ветошкиной, чтобы обсудить дальнейшее развитие дела, но ее состояние ухудшилось. Сейчас Евгений везет ее в больницу», — передает издание «Подъем». Адвокат уточнил, что ранее Юдину перевели из реанимации, а после отвезли домой. Во вторник к петербурженке приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки. Затем состояние женщины ухудшилось.

Митинги в поддержку Навального проходили в городах России 23 января, пишут «Дни.ру». Во время акции в Санкт-Петербурге Юдина встала на пути ОМОНа, а один из правоохранителей пнул ее ногой в живот. Женщина упала и получила серьезную травму головы. Позже силовик пришел к Юдиной в больницу с цветами и попросил прощения, передает телеканал 360.

Женщина приняла извинения, но вскоре заявила, что пожалуется на обидчика в Следственный комитет. На защиту бойца ОМОНа встал журналист Владимир Соловьев. В своей программе «Полный контакт» он заявил, что силовик просто оттолкнул женщину ногой в живот.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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