Петербурженке, которую на митинге ударил силовик, стало хуже

Петербурженку Маргариту Юдину, которую полицейский ударил в живот на субботнем митинге в поддержку Алексея Навального, вновь госпитализировали. Об этом заявил адвокат женщины.
«Адвокат Евгений Смирнов приехал к женщине вместе с юристом Валерией Ветошкиной, чтобы обсудить дальнейшее развитие дела, но ее состояние ухудшилось. Сейчас Евгений везет ее в больницу», — передает издание «Подъем». Адвокат уточнил, что ранее Юдину перевели из реанимации, а после отвезли домой. Во вторник к петербурженке приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки. Затем состояние женщины ухудшилось.
Митинги в поддержку Навального проходили в городах России 23 января, пишут «Дни.ру». Во время акции в Санкт-Петербурге Юдина встала на пути ОМОНа, а один из правоохранителей пнул ее ногой в живот. Женщина упала и получила серьезную травму головы. Позже силовик пришел к Юдиной в больницу с цветами и попросил прощения, передает телеканал 360.
Женщина приняла извинения, но вскоре заявила, что пожалуется на обидчика в Следственный комитет. На защиту бойца ОМОНа встал журналист Владимир Соловьев. В своей программе «Полный контакт» он заявил, что силовик просто оттолкнул женщину ногой в живот.
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