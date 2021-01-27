В РФ предложили ужесточить наказание за нападения на полицейских

Ужесточение наказания поможет пресечь нападение на полицейских, уверена Мария Большакова Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В России следует ужесточить наказание за нападения на полицейских. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Большакова, комментируя аресты людей, которые атаковали сотрудников правоохранительных органов во время протестов 23 января.

«На мой взгляд, наказание должно быть более жестким, чем оно было прежде, чтобы не было этой вседозволенности. Наказание необходимо ужесточить, чтобы неповадно было», — сказала Большакова в разговоре с URA.RU. Она отметила, что полицейские во время протестов вели себя как герои.

«Они [полицейские] вели себя как герои, которые защищали страну, защищали тех же митингующих от беды», — считает Большакова. Она подчеркнула, что в России необходимо в корне пресекать нападения на полицейских при исполнении ими служебного долга.

Вместе с тем, с гражданами следует проводить разъяснительную работу, касающуюся ситуации вокруг незаконных протестов, полагает исполнительный директор марийского отделения Ассоциации юристов России Вадим Анохин. «Нужны разъяснительные мероприятия, чтобы не было двусмысленности или каких-то неправильных пониманий. Надо усилить разъяснительные мероприятия не только в школах, вузах, но и в средствах массовой информации», — подчеркнул юрист.

Ранее в Москве на два месяца арестовали Евгения Есенова, обвиняемого в наезде на представителя правопорядка во время несогласованной акции 23 января в поддержку блогера Алексея Навального. Он стал первым из задержанных за беспорядки на митингах. Кроме того, следователи добиваются ареста видеоблогера Константина Лакеева, которого ранее задержали по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ, пишет агентство Nation News. Также после митинга в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который ударил полицейского по лицу во время несанкционированной акции протеста.

Алексей Навальный, в защиту которого 23 января вышли на улицы протестующие, был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч граждан России. Речь не идет о времени, когда блогер находился в иностранной клинике. Навального объявили в розыск после окончания лечения. Химкинский городской суд принял решение арестовать блогера до 15 февраля.