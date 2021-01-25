25 января 2021

Источник: куратору торговли Екатеринбурга ищут замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, боликов владимир
Владимир Боликов считается одним из самых опытных управленцев в действующей городской команде Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга по торговле Владимир Боликов может покинуть администрацию вместе с другими замами, сообщил информированный источник URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, сейчас чиновнику ищут замену.

«Боликов покинет мэрию. Кто может занять его место, пока неясно», — поделился инсайдер. Другой источник URA.RU заявил, что «не слышал» о планах по замене Боликова и предложил не торопиться с выводами. «Найти человека на его место не так просто. Если не получится, думаю, Боликов останется», — сказал он. В пресс-службе мэрии отказываются комментировать кадровые перестановки до их свершения. Сам Владимир Боликов отказался от комментариев по теме.

Он работает в структурах власти с 1992 года и считается выходцем из старой городской команды. До января 2013 года он трудился в администрации Верх-Исетского района (в том числе на посту зама), а в ноябре 2013-го занял кресло вице-мэра по вопросам потребительского рынка и услугам. Ранее URA.RU сообщало, что помимо Боликова мэрию с ближайшее время может покинуть замглавы города по строительству Алексей Бирюлин. Он, как и уже уволившиеся вице-мэры Марина Андрусь (финансы) и Екатерина Куземка (СМИ), считается соратником экс-мэра Александра Высокинского, подавшего в отставку 22 декабря 2020 года.

Предполагается, что ключевые кадровые решения в мэрии будут приняты после того, как врио мэра Алексей Орлов будет назначен полновесным главой города. Вероятно, это произойдет на заседании гордумы 9 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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