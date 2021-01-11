В Салехарде в общежитии на улице Броднева, 40 пол и стены общей уборной покрылись льдом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде в общежитии на улице Броднева, 40 пол и стены общей уборной покрылись льдом, из-за этого промерзла и сантехника — пользоваться по назначению комнатой теперь невозможно. Управляющая компания дома на вызовы никак не реагирует. Об этом салехардцы рассказывают в социальной сети «ВКонтакте».

«Броднева, 40! Управляющей компании все равно, что это общежитие, и людям даже никак в туалет не сходить. Все перемерзло, стоит вонь на весь дом. Может, через соцсети кто-то зашевелится», — пишет на правах анонимности местный житель в паблике «Подслушано в Салехарде».

В комментариях салехардца поддержали остальные. «Там пол промерзает, провалился. И нет утепления канализационных и водопроводных труб. Общежитию дали статус аварийного. С канализацией там постоянные проблемы», — пишет Лира Дойчикфургалева.

Общежитие не студенческое, в нем 40 комнат. Обслуживанием дома занимается Единая городская управляющая компания. «Были аномальные холода — промерзало все, что никогда не промерзало. У них вода постоянно течет — брызгают на пол, там все гниет, вода и замерзает. Наверное, это вопрос и к самим жильцам, их неаккуратное обращение с имуществом. Дом аварийный, это не наша вина, мы все заявки, которые нам поступают, отрабатываем оперативно. Сейчас по этому дому нет никакой заявки», — ответили там URA.RU. В 2018 году управляющая компания уже делала ремонт в общих туалетах этого общежития.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщиков ЯНАО переводят на усиленный режим из-за морозов. Однако на этой неделе на Ямале ожидается потепление.

Общий туалет в общежитии по улице Броднева 40. Фото: «Послушано в Салехарде», «ВКонтакте»