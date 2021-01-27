Влиятельный госслужащий ЯНАО задержан за взятку

Замдиректор структуры Росприроднадзора получил взятку на сумму более 350 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске задержан замдиректора подведомственного учреждения Росприроднадзора, который подозревается в получении взяток. По статье ему грозит лишение свободы до восьми лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

«Заместитель директора филиала ФГБУ „Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО“ в ЯНАО получил через посредников взятки от генерального директора ООО „СеверАвтоТранс“ на сумму более 350 тысяч рублей за получение положительного результата по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания и передачи отходов на утилизацию», — говорится в письме ведомства.

В отношении гендиректора «СеверАвтоТранс» возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки в особо крупном размере. Ему грозит штраф до трех миллионов рублей, либо лишение свободы до двенадцати лет.

Также в отношении двух посредников ведутся уголовные дела. По вменяемой статье им грозит штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы до десяти лет. Следствием решается вопрос об избрании в отношении виновных мер пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что во взяточничестве обвинили директора крупной фирмы «Ямалстройгрупп». Он похитил 59 млн рублей, которые должны были пойти на строительство детского сада в ЯНАО.