29 июля 2025

ВСУ не стали скрывать последствия удара по учебному центру

Сухопутные войска ВСУ заявили о потерях после удара по учебному центру
© Служба новостей «URA.RU»
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Сухопутные войска ВСУ лишились 3 военных после атаки на их учебное подразделение
Сухопутные войска ВСУ лишились 3 военных после атаки на их учебное подразделение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Учебное подразделение ВСУ подверглось атаке, в результате которой погибли три военнослужащих, еще 18 получили ранения. Об этом сообщили представители Сухопутных войск украинской армии в своем официальном telegram-канале.

«В результате атаки на одно из наших учебных подразделений есть потери среди личного состава. Трое военнослужащих погибли, 18 получили ранения», — говорится в заявлении украинских военных.

Командование ВСУ и Сухопутных войск усилило меры безопасности на всех полигонах и в учебных центрах после произошедшего. В частности, военные уточнили, что предпринимаются дополнительные шаги для предотвращения возможных повторных атак на объекты подготовки личного состава.

Ранее, в июне 2025 года, на Украине уже фиксировались атаки на военные объекты, в том числе взрывы в территориальных центрах комплектования в Харькове и Запорожье, где также были ранены военнослужащие. Тогда командование ВСУ усилило меры безопасности на подобных объектах. Российские власти заявляли, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.

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Учебное подразделение ВСУ подверглось атаке, в результате которой погибли три военнослужащих, еще 18 получили ранения. Об этом сообщили представители Сухопутных войск украинской армии в своем официальном telegram-канале. «В результате атаки на одно из наших учебных подразделений есть потери среди личного состава. Трое военнослужащих погибли, 18 получили ранения», — говорится в заявлении украинских военных. Командование ВСУ и Сухопутных войск усилило меры безопасности на всех полигонах и в учебных центрах после произошедшего. В частности, военные уточнили, что предпринимаются дополнительные шаги для предотвращения возможных повторных атак на объекты подготовки личного состава. Ранее, в июне 2025 года, на Украине уже фиксировались атаки на военные объекты, в том числе взрывы в территориальных центрах комплектования в Харькове и Запорожье, где также были ранены военнослужащие. Тогда командование ВСУ усилило меры безопасности на подобных объектах. Российские власти заявляли, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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