В ЯНАО резко выросли цены на часть продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, зима. Тюмень, продукты, покупатели, выбор продуктов, ашан
Цены на молочные продукты завысили до максимальных 18% Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Заморозка цен на продукты в России

В ЯНАО магазины резко завысили цены на молочные продукты — до 18%. Генеральная прокуратура взялась за проверку в связи с тем, что местные органы не справляются с полномочиями в сфере торговой деятельности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В ходе проверок исполнения требований законодательства при поставке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности пресечены факты завышения регулируемых предельных надбавок на продовольственные товары», — говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

В магазинах ЯНАО продавали молочные продукты, цены на которые были завышены до максимально допустимых надбавок от 2% до 18%. Также надзорное ведомство скорректировало ассортиментный перечень социально-значимых товаров, в который входят крупы, мясо, яйца, масло, хлеб и другие.

URA.RU направило запрос в УФАС ЯНАО. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на базовые продукты значительно выросли. В Минэкономразвития РФ отметили, что рост цен связан с плохим урожаем, падением курса рубля и ростом цен на продовольствие в мире. Президент РФ Владимир Путин приказал следить губернаторам за уровнем цен на продукты в своих регионах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...