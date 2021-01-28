В ЯНАО резко выросли цены на часть продуктов

В ЯНАО магазины резко завысили цены на молочные продукты — до 18%. Генеральная прокуратура взялась за проверку в связи с тем, что местные органы не справляются с полномочиями в сфере торговой деятельности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«В ходе проверок исполнения требований законодательства при поставке продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности пресечены факты завышения регулируемых предельных надбавок на продовольственные товары», — говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.
В магазинах ЯНАО продавали молочные продукты, цены на которые были завышены до максимально допустимых надбавок от 2% до 18%. Также надзорное ведомство скорректировало ассортиментный перечень социально-значимых товаров, в который входят крупы, мясо, яйца, масло, хлеб и другие.
URA.RU направило запрос в УФАС ЯНАО. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что цены на базовые продукты значительно выросли. В Минэкономразвития РФ отметили, что рост цен связан с плохим урожаем, падением курса рубля и ростом цен на продовольствие в мире. Президент РФ Владимир Путин приказал следить губернаторам за уровнем цен на продукты в своих регионах.
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