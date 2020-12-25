Глава Минэкономразвития объяснил, почему растут цены на продукты

Подорожание продуктов объясняют ослаблением рубля, плохим урожаем и ростом мировых цен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Продукты в России подорожали из-за плохого урожая, ослабления рубля и роста мировых цен на продовольствие. Такие причины выделил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Совете Федерации РФ.

«В четвертом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие», — объяснил министр. Решетников подчеркнул, что Минэкономразвития рассматривает государственное регулирование цен на социально важные продукты «как экстренную и крайнюю меру», пишет RNS .

За текущую неделю в России резко подорожали продукты. В частности, яйца, овощи, рыба и мясо. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал российских министров за растущие цены на важные товары. Вскоре Федеральная антимонопольная служба подготовила план, как будет сдерживать цены на продукты. При этом премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что заморозка цен — временная мера, которая не должна привести к снижению производства.