В Кремле высказались о новом видео из дворца в Геленджике

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не понимает, о каком видео идет речь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация президента России Владимира Путина еще не посмотрела видеорепортаж из дворца в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексея Навального. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Видеоролик из дворца опубликовало издание Mash 29 января. «Нет, пока не знакомились [c видеороликом]. На это не было времени», — ответил на вопрос Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что до конференц-колла был не в курсе репортажа. «Я не знаю, о чем идет речь. Дворец не имел и не имеет никакого отношения к Путину. Что публикуют, я не в курсе», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про «дворец» в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Политолог Владимир Пастухов предположил, что дворец может принадлежать лицу, обладающему поддержкой российских госкорпораций и привилегиями в виде государственной охраны. В зоне объекта действует беспилотная зона, подтвердили в ФСБ. Это связано с возросшей активностью стран НАТО, передает телеканал 360.