Поведение украинских властей в отношении вакцинации преступно. Так партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировала отказ Киева от регистрации российской вакцины от коронавируса.
«Защита жизни и здоровья граждан — безусловный приоритет для любой ответственной власти. Здесь не должно быть места политике и идеологии. Но Зе-команда поставила свои политические расчёты выше человеческих жизней», — цитирует представителей партии Life.
Депутаты подчеркнули, что Верховная рада одобрила ускоренную регистрацию западных вакцин, понадеявшись на выводы других стран. Однако власти запретили регистрацию «Спутник V», не узнав о ее свойствах и не сравнив с другими препаратами. В партии уверены: в случае сотрудничества с Россией прививочная кампания на Украине могла начаться еще в декабре. «Провал полностью лежит на власти», — подчеркнули представители ОПЗЖ.
В начале января представители партии сообщили, что начали сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутаты подчеркнули, что граждане страны неоднократно выступали с этим требованием. Президент Украины Владимир Зеленский был возмущен желанием граждан привиться вакциной из РФ. При этом самого лидера заподозрили в тайной вакцинации «Спутник V». Депутат Рады Илья Кива отметил, что украинцы «проклинают» главу государства. Несмотря на это, Киев отказался от регистрации российских препаратов.
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