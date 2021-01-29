29 января 2021

Украинская оппозиция осудила власти за отказ от вакцины из РФ. «Политика выше человеческих жизней»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Украинские оппозиционеры жестко раскритиковали власти Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Поведение украинских властей в отношении вакцинации преступно. Так партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировала отказ Киева от регистрации российской вакцины от коронавируса.

«Защита жизни и здоровья граждан — безусловный приоритет для любой ответственной власти. Здесь не должно быть места политике и идеологии. Но Зе-команда поставила свои политические расчёты выше человеческих жизней», — цитирует представителей партии Life.

Депутаты подчеркнули, что Верховная рада одобрила ускоренную регистрацию западных вакцин, понадеявшись на выводы других стран. Однако власти запретили регистрацию «Спутник V», не узнав о ее свойствах и не сравнив с другими препаратами. В партии уверены: в случае сотрудничества с Россией прививочная кампания на Украине могла начаться еще в декабре. «Провал полностью лежит на власти», — подчеркнули представители ОПЗЖ.

В начале января представители партии сообщили, что начали сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Депутаты подчеркнули, что граждане страны неоднократно выступали с этим требованием. Президент Украины Владимир Зеленский был возмущен желанием граждан привиться вакциной из РФ. При этом самого лидера заподозрили в тайной вакцинации «Спутник V». Депутат Рады Илья Кива отметил, что украинцы «проклинают» главу государства. Несмотря на это, Киев отказался от регистрации российских препаратов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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