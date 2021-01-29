Экс-помощник Путина поделился воспоминаниями о рыбалке с Ельциным

Сергей Ястржембский поделился воспоминаниями о Ельцине Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый президент России Борис Ельцин после рыбалки на природе любил готовить «уху с дымком». Об этом заявил бывший помощник главы государства Владимира Путина, режиссер-документалист Сергей Ястржембский.

«Были интересные эпизоды, связанные с отдыхом. Когда он кашеварил после рыбалки, делал уху с поленом: полено вынимали из костра и опускали в уху, и уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт», — цитирует режиссера РИА «Новости».

Он отметил соревновательный дух первого президента. По словам Ястржембского, Ельцин «терпеть не мог проигрывать», вне зависимости от рода занятий. Режиссер подчеркнул, что эта особенность характеризует Ельцина как очень интересную личность. «Я по-прежнему считаю, что Борис Николаевич был фигурой абсолютно исторического масштаба, и что именно эта фигура в тот период была необходима России», — подытожил Ястржембский.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Политик скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца. В честь первого президента РФ в Екатеринбурге был построен «Ельцин Центр». Владимир Путин запланировал на 1 февраля мемориальные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Ельцина. Подробности готовящихся событий пока не раскрыли. При этом семья первого президента отказалась от визита в Екатеринбург юбилей экс-главы государства. В возложении цветов к памятнику Ельцина в уральской столице 1 февраля будет участвовать только свердловский истеблишмент.