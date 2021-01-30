Аналитик объяснил, почему в Тюмени митинг Навального ждет провал

23 января несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального прошел при температуре -35 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Несанкционированный митинг в поддержку блогера Алексея Навального не вызовет интереса среди тюменцев из-за неминуемого наказания за провокации во время его проведения и падения интереса людей к самой акции. Об этом URA.RU заявил тюменский политолог Андрей Шуклин.

«Причин [падения интереса] несколько. Во-первых, гарантированная деанонимизация: силовики научились определять личности провокаторов. В Москве и Питере их задерживали уже после митинга, на следующий и в последующие дни. Во-вторых, у людей угасает интерес к самой идее проведения несогласованной акции. Погода тут ни при чем: 31 января будет тепло, но ожидать какой-то массовости этого мероприятия не стоит. Акция провалится», — пояснил Шуклин в беседе с агентством.

Тюменский политолог Аркадий Либерман считает, что количество участников митинга, по сравнению с прошлой акцией в поддержку блогера Навального, прошедшей 23 января, существенно не изменится. «Резкого увеличения ждать не стоит. Даже несмотря на то, что 23 января на улице было -35 градусов, а 31 января, по прогнозам синоптиков, будет -8. Но я не думаю, что участников также будет намного меньше. Насколько спокойно пройдет акция, во многом зависит от силовиков. Во время прошлой акции они вели себя деликатно и элегантно. Да, задержания были. Но ведь и в толпе люди не молчали», — отметил Либерман.

23 января в Тюмени прошел несогласованный митинг, в котором приняли участие более тысячи человек. В этот же день руководитель тюменского отделения штаба Навального Иван Востриков был арестован на 5 суток за его организацию. Спустя два дня, по 8 суток ареста получили сотрудник штаба Сергей Осколков и активист Глеб Шафигуллин. Всего во время несогласованной акции были задержаны 15 человек. В тюменском штабе Навального запросы редакции URA.RU игнорируют. Заявка на проведение той акции, как и нынешней, не подавалась.

Основной причиной несогласованных с властями митингов считается арест Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии 18 января. На следующий день на youtube-канале Навального вышел фильм о «дворце», который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле эту информацию опровергли. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец» принадлежит ему. Ролик об этой недвижимости посмотрели всего три миллиона человек.