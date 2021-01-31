В Москве на незаконной акции задержали журналиста Сванидзе

Телеведущий принял участие в незаконном митинге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве задержали заведующего кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Николая Сванидзе. С протеста его уводили двое ОМОНовцев.

Сванидзе вели в колонне с другими задержанными. Однако, через пару минут, по данным «Эхо Москвы» его отпустили. Как Сванидзе рассказал журналисту РИА «Новостей», он пришел на акцию наблюдателем.

Заявку на митинги 23 и 31 января в мэрию Москвы штаб Навального не подавал. По данным «ОВД-Инфо», на прошлой неделе на несанкционированной акции протеста в столице было задержано 1320 человек. Также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов писал, что в результате стычек с полицией и сотрудниками ОМОН пострадали более 10 человек.

Первые несогласованные митинги прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более 4 тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

После ареста Навального вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. В ленте утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Путин эти данные опроверг. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.