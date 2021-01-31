Политологи: чем обернутся незаконные протесты для Юлии Навальной

Юлия Навальная начала политическую карьеру, считает политолог Анна Федорова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Жену арестованного блогера Алексея Навального Юлию хотят сделать символом несанкционированных протестов, которые проходят в России. Как объяснила URA.RU политолог Анна Федорова, политический дебют Навальной случился, когда ее задержали на митинге 23 января.

«Как ни парадоксально, сейчас в политическом смысле человек, который набирает политические очки из-за того, что Навальный находится не на свободе, это его жена. Она сейчас максимально растет, как символ протеста. Про лидерские качества всегда нужно отдельно разговаривать», — высказалась Федорова.

«Мы видим формирование образа Юлии Навальной как политика, чего раньше не было. В прошлый раз у нее был фактически политический дебют, когда ее задержали в первый раз. Сейчас мы видим, как нехитрыми инструментами из Юлии Навальной делают новую [экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану] Тихановскую», — отметила Федорова.

В беседе с URA.RU член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков выразил мнение, что Навальная не сможет полностью взять на себя роль своего мужа. «Я думаю, что если эта роль будет исполнена, то это, скорее всего, будет фарс, а не то, что мы видели в Тихановской, то, что мы видели в Белоруссии. Второй раз это уже будет выглядеть, как дешевая комедия», — уточнил Комков.

URA.RU обратилось за комментариями по данному поводу Юлии Навальной. На момент публикации ответа не последовало.

Сегодняшние незаконные акции, которые уже завершились во многих городах России, прошли менее агрессивно, чем в прошлый раз, отметил Комков. «Сегодня мы видим меньше агрессивности, и в тоже время весьма корректная работа полиции к митингующим и средствам массовой информации», — сказал член Общественной палаты РФ.

17 января блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян.

После этого вышел фильм Навального о «дворце» под Геленджиком, в котором утверждается, что здание имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам глава государства эти данные опроверг. А бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.

Обновлено 16:30:

Юлия Навальная была задержана на несанкционированной акции в Москве.