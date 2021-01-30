ОВД-Инфо: Пермь вошла в десятку городов-лидеров по задержаниям

Пермская полиция не раскрывает данные о числе задержанных 31 января Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Перми по данным на 20:30 31 января задержано не менее 83 участников несанкционированной акции. По данному показателю столица Прикамья занимает девятую строчку в России и первую среди регионов Большого Урала.

«Пермь — 83 [задержанных участника несанкционированной акции, всего по России] — 4027», — сообщает портал «ОВД-Инфо». По данным пермского штаба Навального, задержанных доставили в четыре отдела полиции: Свердловского, Ленинского, Дзержинского и Индустриального районов. Координатор штаба Сергей Ухов не задержан, но на звонки URA.RU не отвечает. Также на звонок URA.RU не ответил уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили агентству, что не располагают данными для СМИ.

Ни представители исполнительной власти, ни представители пермского штаба Навального не называют предполагаемое число участников несогласованной акции 31 января. Политологи в беседе с URA.RU отметили, что на эту акцию пришло меньше участников, чем на предыдущее несогласованное мероприятие (23 января по различным данным в акции приняло участие от двух до пяти тысяч человек). При этом, как сказал URA.RU политолог Всеволод Бедерсон, пермяков пришло больше, чем он ожидал.

Поводом для проведения акций, которые не пытались согласовать, стало задержание блогера Алексея Навального, а также публикация фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Фильм на Youtube, по данным платформы, набрал более 105 млн просмотров (по альтернативным данным — три миллиона). 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему и он планирует там открыть отель.