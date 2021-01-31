Первый челябинец арестован за участие в акции 31 января

По итогам воскресенья в Челябинской области задержан 171 участник акций в поддержку Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске арестован на семь суток первый из задержанных участников несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Его признали виновным в неповиновении полиции, сообщили URA.RU в Центральном районном суде города.

«Центральным районным судом Челябинска было рассмотрено одно дело в отношении лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, то есть неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Накануне акции тот же суд отправил на трое суток под арест администратора чата челябинского штаба Навального, дочь экс-министра культуры области Марию Макарову.

Всего на улицы в минувшее воскресенье вышли около 1,6 тысячи участников. В Челябинске задержали 127 участников, в Магнитогорске — 44 человека, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. По итогам созданного 31 января транспортного коллапса на улице Энгельса в Челябинске возбуждено уголовное дело.

23 января за участие в несогласованных акциях задержали 39 челябинцев (в том числе девять несовершеннолетних) и пять магнитогорцев. Восемь участников были оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, семь арестованы на срок от 7 до 13 суток. Число протестующих тогда оценили от 1,5 тысячи до 3,3 тысячи человек.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране стали арест Навального (за нарушение условий испытательного срока после условного приговора от 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его фильм о «дворце Путина» в Геленджике. Ролик на YouTube, по данным платформы, увидели более 100 млн зрителей, по другим подсчетам — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января признал, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.