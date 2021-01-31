Бизнесмен из ЯНАО почти год тратил зарплату сотрудников на себя

В Новом Уренгое директор ООО «Ямалтрансстрой» 10 месяцев не платил зарплату сотрудникам и тратил ее на себя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. По данным ведомства, речь идет о 348 тысячах рублей.
«Установлено, что у организации перед работником образовалась задолженность по оплате труда за период с июля 2019 года по апрель 2020 года. При этом работодатель, имея реальную возможность выплатить зарплаты, расходовал денежные средства по своему усмотрению, в том числе на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Ведомство направило материалы в следственные органы ЯНАО. В отношении руководителя организации возбужденно уголовное дело. «Подозреваемый, являясь учредителем ООО „Ямалтрансстрой“ и фактически выполняя обязанности руководителя, в период с мая 2018 по январь 2021 года умышленно, из иной личной заинтересованности полностью не выплатил заработную плату на общую сумму около 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.
Следственный комитет и прокуратура не уточняют фамилию руководителя «Ямалтранстроя». По данным из открытых источников, с весны 2020 года генеральным директором фирмы является Сайд-Усман Куразов. Связаться с Куразовым и другими представителями «Ямалтранстроя» не удалось — на звонки URA.RU они не ответили.
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