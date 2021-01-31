31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Бизнесмен из ЯНАО почти год тратил зарплату сотрудников на себя

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО компания известного бизнесмена задолжала сотрудникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое директор ООО «Ямалтрансстрой» 10 месяцев не платил зарплату сотрудникам и тратил ее на себя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. По данным ведомства, речь идет о 348 тысячах рублей.

«Установлено, что у организации перед работником образовалась задолженность по оплате труда за период с июля 2019 года по апрель 2020 года. При этом работодатель, имея реальную возможность выплатить зарплаты, расходовал денежные средства по своему усмотрению, в том числе на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ведомство направило материалы в следственные органы ЯНАО. В отношении руководителя организации возбужденно уголовное дело. «Подозреваемый, являясь учредителем ООО „Ямалтрансстрой“ и фактически выполняя обязанности руководителя, в период с мая 2018 по январь 2021 года умышленно, из иной личной заинтересованности полностью не выплатил заработную плату на общую сумму около 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

Следственный комитет и прокуратура не уточняют фамилию руководителя «Ямалтранстроя». По данным из открытых источников, с весны 2020 года генеральным директором фирмы является Сайд-Усман Куразов. Связаться с Куразовым и другими представителями «Ямалтранстроя» не удалось — на звонки URA.RU они не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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