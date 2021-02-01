Подрядчик, сдавший ФСБ главу района Екатеринбурга, остался в СИЗО

Первым силовики задержали Александра Лошакова, после допроса отпустили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Бизнесмена Михаила Петровичева, арестованного в рамках уголовного дела о мошенничестве в бюджетными деньгами ДЭУ Кировского района Екатеринбурга (структуры районной администрации), оставили в СИЗО. Свердловский областной суд 1 февраля рассмотрел жалобу на арест, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Петровичева оставили под стражей на время следствия — по 9 марта», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее URA.RU писало, что Петровичеву предлагали дать показания и сотрудничать с ФСБ, тогда лишения свободы не будет. Но новый адвокат бизнесмена порекомендовал отказаться от своих слов — в результате Петровичева арестовали. Также от первоначальных показаний отказались глава Кировского района Александр Лошаков, и директор Кировского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Сергей Худяков.

Петровичеву предложили заявляться на участие в торгах на ремонты, но выполнять их должны были силами муниципального ДЭУ. 86% от суммы контракта нужно было обналичить и отдать нужным людям. Оставшиеся деньги позволялось оставить себе. Петровичев согласился из-за проблем с деньгами.

12 ноября после допроса в УФСБ был задержан глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков. Чиновника отпустили 13 ноября под обязательство явки. По неофициальной информации, УФСБ расследует уголовное дело о финансовых махинациях при дорожных ремонтах. 14 ноября Верх-Исетский суд арестовал предпринимателя Михаила Петровичева. URA.RU публиковало протокол его допроса.