Сын скандального пермского миллиардера собрался в депутаты

Источник: Сергей Репин станет войдет в списки «Справедливой России» на выборах в заксобрание Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Сын экс-кандидата в губернаторы Пермского края, рублевого миллиардера Александра Репина, Сергей, планирует стать депутатом законодательного собрания. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Репин-младший, который пока находится в стороне от скандалов в компаниях отца, может занять руководящую должность в партии после объединения «Справедливой России» с «За правду» и «Патриотами России».

«Сергей Репин собирается в заксобрание. Он вообще планирует большой пул своих кандидатов провести в заксобрание и гордуму Перми. Все от „Справедливой России“», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Репин рассчитывает занять проходные места в списках справедливороссов в обмен на солидные финансовые вливания в объединенную партию.

Сам Сергей Репин в беседе с корреспондентом URA.RU на вопрос о возможном его участии в выборах и планах занять руководящую должность в объединенной партии ответил: «Мечтать не вредно». Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила URA.RU, что Репин-младший о своем желании участвовать в выборах от их партии не заявлял и к ним не обращался. «Справедливая Россия выставит кандидатов в депутаты законодательного собрания и Пермской городской думы не только по партийным спискам, но и во всех одномандатных округах. Сейчас идут переговоры с несколькими сотнями потенциальных кандидатов», — сказала Куликова.

URA.RU рассказывало, что Репин-старший не смог зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Пермского края от «Справедливой России». После этого началась череда скандалов, связанных с его именем. До конца февраля у одной из его организаций собираются отобрать землю, а в конце января в офисы его компаний пришли сотрудники ФСБ. Ожидается, что Репин также будет оказывать влияние на выборы в думу Кунгурского округа.