Навальный утверждает, что дело против него сфабриковано Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный, дело которого рассматривает Симоновский районный суд Москвы, выступил с речью перед вынесением вердикта. Он потребовал освобождения из-под ареста и заявил, что его судят по делу, по которому он признан невиновным.

«Я хотел бы сказать пару слов о небольшом слоне в этой комнате. Я хотел бы, чтобы все обратили внимание, <…> что суть дела заключается, чтобы меня посадить по делу, по которому я признан невиновным. <…> Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет», — приводят слова Навального «Открытые Медиа». Блогер уточнил, что по делу «Ив Роше» его брат Олег Навальный был лишен свободы, а он сам год находился под домашним арестом.

Также Навальный заявил, что дело против него сфабриковано, а обвинение указывает на то, что после выхода из комы он сразу не явился в ФСИН. «Я требую немедленной свободы», — заключил Навальный. Во время своей речи блогер получил замечание от суда за разговоры о политике, уточняет Life .

Навального арестовали 18 января после его прибытия в России из Германии, передает телеканал 360. В 2014 году по делу «Ив Роше» блогер получил 3,5 года условно и испытательный срок до конца 2020 года. Но, по версии ФСИН, Навальный неоднократно нарушал требования испытательного срока и не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции Москвы. Обвинение требует заменить условный срок реальным. У суда, где 2 февраля проходит заседание, задержали несколько сотен человек. Экономисты ожидают, что после суда над Навальным Россию ждут новые санкции.