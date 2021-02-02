В Перми экс-депутата арестовали после постов про митинг

В Перми оппозиционера Константина Окунева арестовали на пять суток Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Бывшего депутата законодательного собрания Пермского края, экс-кандидата в губернаторы Константина Окунева арестовали за призывы участвовать в несанкционированном митинге. Данные по делу об административном правонарушении содержатся в ГАС «Правосудие». Окунев в Facebook размещал посты с призывом прийти на митинг 31 января и селфи с данного мероприятия.

«Правонарушение: Окунев Константин Николаевич — ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ. Судья: Анищенко Татьяна Викторовна. Результат слушания: вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в картотеке суда. Окуневу за «организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» назначили наказание в виде пяти суток административного ареста (максимум по данной статье — 10 суток).

Последний пост в Facebook Окунев размещал в 20:02 2 февраля. «Наш честный суд до сих пор не может решить, что же со мной делать. День провел продуктивно: с 13:30 до сих пор нахожусь под бдительным присмотром наших госслужащих. Когда закончится эта котовасия — не знаю. Всем спасибо за поддержку. Как только суд примет решение, я вас всех оповещу», — написал оппозиционер.

Всего, по данным ГАС «Правосудие», в суды Пермского края после митинга 31 января поступило восемь административных материалов: шесть за участие и два за организацию. Решение по второму делу за призывы также принято — 1 февраля суд арестовал на пять суток активиста пермского штаба Навального Юрия Боброва.

До сих пор силовики не раскрыли данные о числе участников и числе задержанных 31 января. По данным штаба Навального, в отделы полиции доставили от 300 до 380 человек. В аналогичном несогласованном митинге 23 января в Перми приняли участие от двух до пяти тысяч человек, а задержали еще до начала митинга только двух его организаторов. Подовом для проведения несогласованных акций по всей стране стал арест блогера Алексея Навального и публикация его фильма про отель, бенифициаром которого является бизнесмен Аркадий Ротенберг.