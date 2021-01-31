Первое дело по задержанному на митинге пермяку передали в суд

Активиста пермского штаба Навального Юрия Боброва могут арестовать на 30 суток (фото из архива) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Административное дело за повторное участие в незаконном митинге поступило в Свердловский районный суд Перми. По данным ГАС «Правосудие», это первый материал, который полиция передала в суд после несанкционированной акции 31 января.

«Привлекаемое лицо: Бобров Юрий Сергеевич, ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ», — сказано в картотеке суда. Время, когда должно пройти заседание, пока не отражено в системе. В канцелярии суда по административным делам на звонок URA.RU не ответили (там с 13:00 до 13:48 обеденный перерыв).

По данным пермского штаба Навального, активиста Боброва задержали 31 января около 13 часов и доставили в Свердловский отдел полиции. Там его должны были оставить до заседания суда. По ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ привлекают к ответственности за повторное участие или призывы к участию в несанкционированных акциях. Максимальное наказание — арест до 30 суток, минимальное — штраф от 150 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не называют число задержанных и число участников акции, которую не согласовали с властями. По данным «ОВД-Инфо», задержали 83 человека, по данным штаба Навального, в отделы доставили от 300 до 380 человек. Некоторых из них после этого госпитализировали. 23 января в аналогичной незаконной акции приняли участие от двух до пяти тысяч человек.

Причиной проведения акций 23 и 31 января, которые не были согласованы, стал арест блогера Алексея Навального, а также публикация фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Фильм на Youtube, по данным платформы, посмотрели более 105 млн человек (по альтернативным данным — три миллиона). 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему.