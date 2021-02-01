Принять участие в розыгрыше смогут подписчики специального telegram-канала «Нам 30» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Четвертый канал» — официальный городской канал Екатеринбурга — в честь своего 30-летия объявил розыгрыш призов. Одним из главных подарков горожанам в рамках юбилея станет квартира-студия, которую разыграют при помощи Telegram. Об этом URA.RU сообщила управляющая «Четверки» Элеонора Расулова.

«2020 год — был годом онлайна. Telegram-каналы стали один из способов коммуницирования во время необходимости соблюдения социальной дистанции. Прошлый год показал, что это достаточно удобный и современный канал связи. Кроме того, это новая платформа, которая может позволить привлечь нам новую аудиторию. Ту, которая пока не смотрит телевизор», — уточнила она.

Розыгрыш этих подарков для горожан будет проходить ежедневно в 18:00 в прямом эфире на «Четвертом канале» в программе «Полезный вечер». Начиная с 1 февраля, принять участие в лотерее смогут все подписчики специального telegram-канала «Нам 30». В течение трех месяцев будут разыграны билеты в театры или музеи, пригласительные на ужин в рестораны города, сертификаты в салоны красоты, бытовая техника и многое другое. 30 апреля будет разыграна квартира-студия в строящемся доме. Принять участие в лотерее смогут подписчики, которым в 2021 году тоже исполнилось или исполняется 30 лет.

В сентябре «Четвертый канал» стал официальным телеканалом Екатеринбурга и получил 22-ю кнопку у всех операторов. Решение приняла комиссия Роскомнадзора. В январе 2020 года стало известно, что Областное телевидение, «Четвертый канал» и «Студия 41» начнут работать в качестве единого холдинга.