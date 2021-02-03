МОК опубликовал правила Олимпиады в Токио. Их изменили из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония примет Олимпиаду летом 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде в Японии. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Но из-за напряженной эпидемиологической обстановки главный спортивный турнир мира перенесли на лето 2021 года, передает «Ридус». В этом году оргкомитет подготовил специальное пособие для всех атлетов.

«Здоровье и безопасность всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио являются нашим главным приоритетом. У каждого из нас есть своя роль. Вот почему были созданы эти пособия — с правилами, которые сделают каждого из нас надежным, безопасным и активным участником игр», — заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

Правила для спортсменов опубликованы на сайте МОК:

  • за 14 дней до прилета в Японию, спортсмены должны предоставить отрицательный тест на коронавирус;
  • во время соревнований участники будут обязаны пользоваться специальным приложением для смартфона, в которое нужно вносить данные о своем самочувствии;
  • спортсменам рекомендуется максимально избегать физического контакта с другими людьми;
  • участникам Олимпиады запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

Ранее власти Японии предложили отменить мировой спортивный турнир и в 2021 году. США предложили принять Олимпиаду во Флориде. Окончательное решение Япония должна принять в марте, передает телеканал 360. Тем временем, из-за допинг скандала россиянам запрещено выступать на играх под флагом государства до декабря 2022 года. Президенту РФ Владимиру Путину также запретили посещать Олимпиаду в этот период.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...