Япония примет Олимпиаду летом 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде в Японии. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Но из-за напряженной эпидемиологической обстановки главный спортивный турнир мира перенесли на лето 2021 года, передает «Ридус». В этом году оргкомитет подготовил специальное пособие для всех атлетов.

«Здоровье и безопасность всех участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио являются нашим главным приоритетом. У каждого из нас есть своя роль. Вот почему были созданы эти пособия — с правилами, которые сделают каждого из нас надежным, безопасным и активным участником игр», — заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дуби.

Правила для спортсменов опубликованы на сайте МОК:

за 14 дней до прилета в Японию, спортсмены должны предоставить отрицательный тест на коронавирус;

во время соревнований участники будут обязаны пользоваться специальным приложением для смартфона, в которое нужно вносить данные о своем самочувствии;

спортсменам рекомендуется максимально избегать физического контакта с другими людьми;

участникам Олимпиады запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

Ранее власти Японии предложили отменить мировой спортивный турнир и в 2021 году. США предложили принять Олимпиаду во Флориде. Окончательное решение Япония должна принять в марте, передает телеканал 360. Тем временем, из-за допинг скандала россиянам запрещено выступать на играх под флагом государства до декабря 2022 года. Президенту РФ Владимиру Путину также запретили посещать Олимпиаду в этот период.