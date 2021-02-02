02 февраля 2021

Чиновники курганской мэрии массово переходят в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские чиновники переходят в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники администрации Кургана начали массово регистрироваться в мессенджере Telegram. Инсайдеры URA.RU, связанные с мэрией, сообщили, что указание поступило от руководителей департаментов.

«Начальники обязали сотрудников департаментов зарегистрироваться в Telegram. Сказали, что там самая защищенная связь и они будут общаться с нами в созданных рабочих чатах», — пояснил источник.

Другой инсайдер из мэрии подтвердил, что указание руководства было. «Уж не знаю, что за секретная информация у нас будет обсуждаться в рабочих чатах», — удивился чиновник администрации. По его сведениям, наиболее активно уведомления о регистрации в мессенджере коллег приходят в последние дни. Оповещения Telegram направляет тем, кто уже о пользуется платформой и имеет контакты абонента в телефонной книге.

Ранее агентство сообщало, что главы некоторых городов и районов Курганской области зарегистрировались в мессенджере Telegram. По данным URA.RU, 27 и 28 января в мессенджере зарегистрировались мэр Кургана Андрей Потапов, замгубернатора Анатолий Воробьев и несколько глав районов. Также в мессенджере появились некоторые представители пресс-служб администраций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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