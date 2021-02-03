Смертность от коронавируса в ЯНАО возвращается на высокий уровень

На Ямале подтверждено 35 864 случая коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Ежедневные смерти пациентов продолжаются в ЯНАО пятые сутки. Последний раз такое было в начале января.

«В Муравленко скончался мужчина в возрасте 85 лет», — говорится в сводке оперштаба. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 383 ямальца. По частоте смертей ЯНАО занимает 11 место в России — 71,1 случая на 100 тысяч населения.

Также за сутки коронавирусом заразился 61 житель округа. Очередная крупная вспышка произошла на ямальских месторождениях, где подтвердили 15 случаев. В Новом Уренгое заболели 11 горожан, в Салехарде — семь. В Надымском районе вирус диагностировали у восьми человек, еще трое заразились в Ноябрьске. Всего в ЯНАО подтверждено 35 864 случая коронавируса, вылечились 32 443 пациента.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, темпы эпидемии стабильно падают.