Темпы коронавируса в ЯНАО рекордно снижаются

На Ямале подтвержден 35 741 случай коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО за сутки коронавирусом заразился 61 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Это рекордно низкое значение с 19 сентября, когда власти отчитались о 57 новых случаях. Несмотря на позитивную тенденцию, смертность от коронавируса на Ямале остается стабильно высокой.

«В ЯНАО подтвержден 61 новый случай заболевания COVID», — говорится в сводке оперштаба. Наибольший прирост дали ямальские месторождения, где заразились 13 вахтовиков. В Новом Уренгое вирус подхватили 11 человек, в Ноябрьске — девять. В Салехарде заболел всего один житель. Всего в ЯНАО подтвержден 35 741 случай коронавируса, вылечились 32 065 пациентов.

Также в ЯНАО за сутки скончались два человека с подтвержденным коронавирусом. В Салехарде умерли 82-летняя женщина и 84-летний мужчина. Жертвами коронавируса с начала пандемии стал 381 ямалец. По частоте смертей ЯНАО занимает 11 место в России — 70,7 случая на 100 тысяч населения. Еще полтора месяца назад округ входил в первую пятерку.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.