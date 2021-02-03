03 февраля 2021

Еще один свердловский мэр расстанется с должностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, артемьевских вадим
Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских готовится к отставке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще один свердловский мэр в ближайшее время покинет пост. Как сообщил URA.RU источник в окружении мэра Красноуфимска Вадима Артемьевских, в марте у градоначальника истекают полномочия, и он не планирует продолжение работы в качестве мэра.

«На минувшей неделе Артемьевских ездил в резиденцию губернатора, и ему намекнули, что его больше не видят в роли мэра. Но если он все же рискнет заявиться, у него есть хороший шанс: его поддержит и конкурсная комиссия, и депутаты», — поделился собеседник агентства. По его словам, наиболее вероятный преемник главы Красноуфимска — его коллега из Красноуфимского района Олег Ряписов.

«Пока решение не принял, думаю», — прокомментировал Вадим Артемьевских ситуацию в беседе с URA.RU. Олег Ряписов, отвечая на вопрос корреспондента, заявил, что пока у него нет планов участвовать в конкурсе на пост мэра Красноуфимского ГО.

Ранее в отставку ушли экс-глава Среднеуральска Андрей Зашляпин (прокуратура усмотрела в его деятельности коррупционную составляющую) и мэр Артемовского Андрей Самочернов. Перешли на работу в правительство региона главы Екатеринбурга Александр Высокинский и Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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