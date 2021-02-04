Председатель ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский считает, что Запад делал ставку на блогера Алексея Навального, но проиграл. Политик, опираясь на исторические события, делает вывод, что Россия всегда выигрывает.
«Россия — это крепость! А вы этого все еще не поняли. Неужели вам не хватило Кореи, Вьетнама, Афганистана? Любой исторический эпизод вы проигрываете, а Россия выигрывает. Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно также, как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве», — написал Жириновский в своем telegram-канале.
Политик призвал не переходить «красную черту». Он также выразил уверенность в том, что Россия никогда не будет Киевом-2, и в стране никогда не будет «никаких майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций».
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.
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