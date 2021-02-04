Политик считает, что Запад проиграл России, сделав ставку на блогера Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Председатель ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский считает, что Запад делал ставку на блогера Алексея Навального, но проиграл. Политик, опираясь на исторические события, делает вывод, что Россия всегда выигрывает.

«Россия — это крепость! А вы этого все еще не поняли. Неужели вам не хватило Кореи, Вьетнама, Афганистана? Любой исторический эпизод вы проигрываете, а Россия выигрывает. Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно также, как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

Политик призвал не переходить «красную черту». Он также выразил уверенность в том, что Россия никогда не будет Киевом-2, и в стране никогда не будет «никаких майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций».

Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии. После ареста Навального в России трижды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников.