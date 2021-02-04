Курганского прокурора после скандала переводят в Челябинск

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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, погон прокурора, китель прокурора
Силовику подыскали место в челябинской глубинке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокурору Шумихинского района (Курганская область) Константину Буденовских, попавшемуся в группе нарушителей правил охоты, нашли место в соседнем регионе. Он станет прокурором Кусинского района Челябинской области, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Нынешний руководитель кусинской прокуратуры Даниил Аришин переходит на другую должность. На его место переводят Буденовских, который стал слишком известен в Курганской области», — рассказал URA.RU собеседник. В прокуратуре Челябинской области отказались от комментариев. В пресс-службе прокуратуры Курганской области попросили направить письменный запрос, ответ еще не получен.

Скандал разразился в ноябре 2020 года. В Шумихинском районе группа охотников, в том числе прокуроры, добыла девять косуль. На три из них лицензии были не закрыты, а разрешений на добычу зайцев — их также нашли у охотников — и вовсе не оказалось. При этом документы на отстрел были оформлены на людей, которые вообще не стреляли по дичи.

Коллективное обращение к генпрокурору Игорю Краснову подала семья главы Шумихинского общества охотников Ивана Терентьева. В январе в Курган с проверкой приезжали сотрудники Генпрокуратуры, после чего пошли разговоры, что Буденовских якобы подал в отставку.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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