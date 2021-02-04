Курганского прокурора после скандала переводят в Челябинск

Прокурору Шумихинского района (Курганская область) Константину Буденовских, попавшемуся в группе нарушителей правил охоты, нашли место в соседнем регионе. Он станет прокурором Кусинского района Челябинской области, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.
«Нынешний руководитель кусинской прокуратуры Даниил Аришин переходит на другую должность. На его место переводят Буденовских, который стал слишком известен в Курганской области», — рассказал URA.RU собеседник. В прокуратуре Челябинской области отказались от комментариев. В пресс-службе прокуратуры Курганской области попросили направить письменный запрос, ответ еще не получен.
Скандал разразился в ноябре 2020 года. В Шумихинском районе группа охотников, в том числе прокуроры, добыла девять косуль. На три из них лицензии были не закрыты, а разрешений на добычу зайцев — их также нашли у охотников — и вовсе не оказалось. При этом документы на отстрел были оформлены на людей, которые вообще не стреляли по дичи.
Коллективное обращение к генпрокурору Игорю Краснову подала семья главы Шумихинского общества охотников Ивана Терентьева. В январе в Курган с проверкой приезжали сотрудники Генпрокуратуры, после чего пошли разговоры, что Буденовских якобы подал в отставку.
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