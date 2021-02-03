В ЯНАО мэрия нашла начальника важного департамента

Директрису МАОУ СОШ №3 назначат руководителем департамента образования в Новом Уренгое Автор: YouTube, стоп-кадр видео

В Новом Уренгое продолжаются назначения на ключевые должности. Департамент образования возглавит Марина Аввакумова, сообщает URA.RU источник, приближенный к мэрии города.

«В администрации новое назначение. Начальником департамента образования станет Аввакумова Марина Николаевна, директор школы № 3», — рассказал собеседник агентства.

В мэрии комментировать назначение отказались. «Комментарий будет после официального назначения», — сообщили в пресс-службе.

Кандидатуру Марины Аввакумовой согласовали на этот пост еще в декабре прошлого года, но о назначении так и не объявили, публиковало URA.RU в инсайде. Ранее сообщалось, что спикер городской думы Марина Аввакумова перешла на муниципальную службу, из-за чего сложила депутатские полномочия. Председателем городского собрания депутатов назначили Полину Шумову, которая руководит городским Домом детского творчества.