03 февраля 2021

В ЯНАО мэрия нашла начальника важного департамента

© Служба новостей «URA.RU»
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Директрису МАОУ СОШ №3 назначат руководителем департамента образования в Новом Уренгое Автор: YouTube, стоп-кадр видео

В Новом Уренгое продолжаются назначения на ключевые должности. Департамент образования возглавит Марина Аввакумова, сообщает URA.RU источник, приближенный к мэрии города.

«В администрации новое назначение. Начальником департамента образования станет Аввакумова Марина Николаевна, директор школы № 3», — рассказал собеседник агентства.

В мэрии комментировать назначение отказались. «Комментарий будет после официального назначения», — сообщили в пресс-службе.

Кандидатуру Марины Аввакумовой согласовали на этот пост еще в декабре прошлого года, но о назначении так и не объявили, публиковало URA.RU в инсайде. Ранее сообщалось, что спикер городской думы Марина Аввакумова перешла на муниципальную службу, из-за чего сложила депутатские полномочия. Председателем городского собрания депутатов назначили Полину Шумову, которая руководит городским Домом детского творчества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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