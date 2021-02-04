Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) пожаловалась фанатам на соцсеть TikTok. Сервис удаляет ее видео за излишнюю откровенность.
«Мои видосы в TikTok блокируют за излишнюю сексуальность. Ок, буду снимать контент в костюме снеговика», — написала певица в сторис в Instagram.
К публикации Клава Кока прикрепила скриншоты из TikTok, в которых объясняются причины удаления контента певицы. «Причина удаления: нагота и сексуальная активность взрослых», — написано в приложении.
Недавно Клава Кока ездила в США. Там она отдыхала на Гавайях и признавалась, что посетить эти острова было ее давней мечтой. При этом начался отпуск с того, что певицу не пустили в самолет, так как в бизнес-классе кончились места. Позднее представитель авиакомпании S7 назвал произошедшее техническим сбоем.
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