TikTok удалил видео Клавы Коки за откровенные кадры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Клава Кока пожаловалась фанатам на политику TikTok Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) пожаловалась фанатам на соцсеть TikTok. Сервис удаляет ее видео за излишнюю откровенность.

«Мои видосы в TikTok блокируют за излишнюю сексуальность. Ок, буду снимать контент в костюме снеговика», — написала певица в сторис в Instagram.

К публикации Клава Кока прикрепила скриншоты из TikTok, в которых объясняются причины удаления контента певицы. «Причина удаления: нагота и сексуальная активность взрослых», — написано в приложении.

Недавно Клава Кока ездила в США. Там она отдыхала на Гавайях и признавалась, что посетить эти острова было ее давней мечтой. При этом начался отпуск с того, что певицу не пустили в самолет, так как в бизнес-классе кончились места. Позднее представитель авиакомпании S7 назвал произошедшее техническим сбоем.

Фото: скриншот сторис Клавы Коки

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...