В Тюмени вскрыли аферу фальшивомонетчика из ЯНАО

Фальшивые пятитысячные ямалец купил в интернете Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюмени будут судить жителя ЯНАО, который обманул несколько компаний, заплатив им фальшивыми деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Тюменской области на сайте ведомства.

«В суд направлено уголовное дело по факту сбыта поддельных денежных купюр. Обвиняемый — ранее судимый житель ЯНАО 1990 года рождения. В кофейнях и продуктовых магазинах Тюмени он покупал молочные коктейли, кофе, сигареты и спиртное. Расплачивался поддельными пятитысячными купюрами, а сдачу получал подлинными деньгами», — сообщает пресс-служба ОМВД по Тюменской области на сайте ведомства.

Поддельные банкноты ямалец купил через интернет. Сбыть их решил в Тюмени. После совершения преступлений он уехал в Надым, где и был задержан. По вменяемой статье житель ЯНАО может получить до восьми лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что жители Урала не редко выбирают местом для совершения преступлений именно Тюмень. Так, преступник из Перми обманул тюменскую фирму на миллионы рублей, подсадив вирус в компьютер бухгалтера. А группа молодых людей из Челябинска ходила по квартирам пенсионеров и «обеззараживала» их от коронавируса.