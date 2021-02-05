Известный екатеринбуржец Андрей Симановский повлиял на блокировку видеоролика уральской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) в соцсети TikTok. Поводом стал отказ артистки от совместной работы. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
«Симановский контактировал с представителями Клавы Коки на предмет возможного партнерства. От нее предварительно был получен положительный ответ. Но после публикации ролика компании „Сима-Ленд“ в поддержку президента России Владимира Путина и бурной реакции СМИ на это, от сотрудничества Клава Кока отказалась. Она уточнила, что не может работать с ним по идеологическим причинам. Сейчас Симановский через своих влиятельных китайских партнеров хочет повлиять на TikTok, чтобы тот заблокировал артистку», — уточнил инсайдер.
Получить оперативные комментарии у PR-представителей певицы и пресс-службы свердловской компании не удалось. Обеим сторонам были направлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.
Ранее певица Клава Кока из Екатеринбурга пожаловалась фанатам на соцсеть TikTok. По ее словам, сервис удаляет ее видео. Причиной удаления называлась нагота и сексуальная активность взрослых.
Клава Кока — российский видеоблогер, певица из Екатеринбурга. Количество подписчиков в ее TikTok сейчас превышает семь миллионов человек. За время существования аккаунта артистка получила более 134 миллионов лайков. Социальная сеть изначально была запущена китайской компанией ByteDance в сентябре 2016 года под названием «Доуинь». Позднее была выпущена копия этого приложения для международного рынка под названием TikTok.
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