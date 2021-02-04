В администрацию Путина позвонили с угрозами из Тобольска

На жителя Тобольска оформили сим-карту без его разрешения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В тобольском салоне связи «Билайн» на местного жителя оформили сим-карту, с которой позвонили в администрацию президента России и сообщили о террористической угрозе. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. По его словам, он даже не догадывался о том, что на его имя был оформлен этот номер телефона.

«18 декабря я купил в салоне связи „Билайн“ в ТЦ „Жемчужина Сибири“ мобильный телефон. В подарок мне дали сим-карту. Я доплатил за это 300 рублей, которые мне должны были положить на счет. Спустя несколько дней после этого ко мне домой пришли сотрудники полиции и сообщили, что с моего номера звонили в администрацию президента и угрожали. Как позже выяснилось, в салоне „Билайна“ на меня оформили две сим-карты. Одну отдали мне, а вторая каким-то образом оказалась у другого человека. Как так могло получиться, в салоне мне ответить не смогли», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что звонившего позже задержали. Им оказался местный житель 2001 года рождения. В администрации президента РФ затруднились ответить, поступал ли к ним звонок с угрозами в период с 18 по 22 декабря. В региональное управление МВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в центральный офис компании «Билайн».

Ранее URA.RU писало о том, что при покупке смартфона в салоне связи «Связной» на жителя Тобольска без его ведома оформили четыре сим-карты. При этом, продавец не стал отдавать их покупателю.