Турэксперт: как россиян будут завлекать за границу после пандемии

Страны Евросюза и Израиль заинтересованы в российских туристах Фото: Владимир Васин © URA.RU

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После улучшения эпидситуации с коронавирусом туристические страны будут разными способами привлекать российских путешественников. Это может быть как введение дотационных рейсов, так и предложение оформить национальную визу, рассказал в беседе с URA.RU президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Мы видим заинтересованность [в России] Израиля, стран Евросюза, в частности, Болгарии и Чехии. Экономика этих стран ориентирована на туризм. Они делают все, чтобы дать возможность для работы туристического сектора. Если к лету ЕС не примет консолидированное решение о возобновлении сотрудничества с Россией, не исключаю, что ряд стран откроет национальные визы и будет работать с российским рынком», — сказал Мальцев.

Президент Уральской ассоциации туризма подчеркнул, что пока зарубежные страны россияне посещают, преимущественно, по работе и по семейным обстоятельствам, а также те, кто имеет вид на жительство. Поэтому после массового открытия границ ожидается, что зарубежные страны будут всеми силами привлекать россиян. «Это могут быть дотационные рейсы, различные акции и маркетинговые изыски», — добавил собеседник.

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев, напротив, считает, что в 2021 году сохранится интерес к внутренним путешествиям. «Не думаю, что 2021 год будет сильно отличаться от 2020-го для России и других стран. Он будет легче, понятнее. Но ожидать приезда иностранных туристов в Россию еще рано. Тренд 2021 года — граждане будут отдыхать на территории своих государств. Среди зарубежных стран Турция будет флагманом в туриндустрии в 2021 году», — сообщил Бобылев URA.RU.

По заявлению туристических экспертов, сейчас открыты границы с Занзибаром, Кубой, ОАЭ и Египтом. В ближайшее время ожидается открытие границ с Мексикой, Доминиканой, Тунисом, Вьетнамом, а также республиками бывшего Советского Союза.

Ранее Михаил Мальцев назвал лучшие направления для туризма в летний сезон 2021 года. Ожидается, что к июлю границы откроют страны Средиземноморья, передает телеканал 360.