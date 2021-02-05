В Екатеринбурге сотрудницу штаба Навального арестовали второй раз

Врач скорой помощи сказал суду о противопоказаниях для ареста, но это не помогло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Виктория Райх, сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге получила еще один арест. Железнодорожный суд 6 февраля арестовал ее на 15 суток за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) при задержании полицейскими в штатском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Второй административный протокол в отношении Райх оформили прямо в суде после ареста за нарушение порядка организации массового мероприятия. По словам защитника сотрудницы штаба Навального Федора Акчермышева, неповиновение заключалось в отказе пройти в гражданскую машину. «Суд поверил трем рапортам [сотрудников] полиции, которые были в гражданской одежде, и счел возможным назначить арест», — рассказал агентству Акчермышев. Адвокат отметил, что полицейские в штатском вели аудиозаписи задержания, однако в суде отказались их предоставлять.

В материалах административного дела за организацию несанкционированной акции полицейские указали, что Райх плевалась в них и пинала сиденье гражданской машины. Сама сотрудница штаба указывала, что получила повреждения при задержании. До вынесения постановления в суд вызывали бригаду скорой помощи.

Виктория Райх была задержана утром 29 января в Екатеринбурге сотрудниками антиэкстремистского подразделения свердловского главка МВД. В день несогласованного шествия 31 января полиция задержала экс-главу штаба Навального Ирину Норман. На следующий день суд арестовал ее на 10 суток.