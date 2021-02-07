Алексей Навальный после лечения жил в Ибахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущая ВГТРК Анастасия Попова частично показала дом в Германии, в котором жил блогер Алексей Навальный после лечения в клинике Charite. Ролик опубликован в telegram-канале журналистки.

«Хотите погулять по дому Навального в Германии, где он жил, пока делал кино про дворец? Присоединяйтесь, проведу вам экскурсию сегодня в „Вестях недели“», — написала Попова.

На кадрах показан дом Навального в городе Ибах. Судя по видео, он находится на небольшом возвышении, внутри есть бассейн и просторная гостиная с панорамными окнами. Ранее уже сообщалось, что Навальный после лечения жил в Ибахе. Эту информацию блогер не опровергал.

Летом 2020 года во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, он впал в кому и был переправлен в немецкую клинику Charite. Европейские медики заявили, что в организме Навального нашли следы веществ из группы «Новичок». 17 января он вернулся в Россию, а позже за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше» получил 3,5 года колонии. После ареста блогера вышел его фильм о дворце под Геленджиком. Утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Путин эти данные опроверг, а олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта.