Оппозиция подала заявку на новый митинг в поддержку Навального

Они ожидают до 5 000 человек на митинге Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Незарегистрированная Либертарианская партия России хочет провести 23 февраля в России митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Представители уже подали заявление в мэрию Москвы.

«Митинг планируется провести в центре Москвы по усмотрению столичной мэрии. Предполагаемое количество участников акции — до 5 тысяч человек», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что активисты намерены выступить против задержания и назначенного приговора Навальному. Также представители партии планируют выступить за отмену условного срока муниципальному депутату Юлии Галяминой и за освобождение аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого в январе суд приговорил к шести годам лишения свободы.

В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали отель в Геленджике, пишет телеканал 360. Глава государства эту информацию опроверг. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.