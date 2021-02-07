В курганской COVID-больнице не осталось неврологов

Из курганской горбольницы уволились неврологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во второй горбольнице Кургана не осталось ни одного врача-невролога. Один из последних был бывший главврач Александр Притчин, который уволился. Информацию об этом сообщили инсайдеры URA.RU в медицинской среде.

«Притчин хотел остаться работать обычным неврологом, но ему не согласовали. Пришлось уволиться совсем. Сейчас ищет новое место работы за пределами Курганской области», — рассказал URA.RU один из врачей.

По сведениям другого инсайдера, во второй горбольнице не осталось ни одного специалиста-невролога. «COVID не вечен, рано или поздно медучреждение вернется в прежний режим работы, но врачей узких специальностей уже не будет», — отметил медик.

По сведениям департамента здравоохранения, в настоящее время в больнице нет разделения на врачей-специалистов узких специальностей. Все медицинские работники оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19. «Департамент здравоохранения не чинит препятствий для осуществления медицинской деятельности Притчину А.Ю. в соответствии с его дипломом, сертификатом специалиста и квалификационной категорией», — добавили в депздраве.

Там также отметили, что по информации Курганской больницы №2 увольнения врачей в 2021 году не было. При создании на базе данной больницы инфекционного госпиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией в штат больницы были приняты специалисты (как врачи, так и средние медработники) из других медицинских организаций области.