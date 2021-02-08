Cуд Москвы решил вопрос об аресте отца Сергия

Опальный старец останется в СИЗО Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Николая Романова (отца Сергия) на его арест. Об этом URA.RU сообщили в мосгорсуде. По решению судьи экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря останется под стражей.

«Московский городской суд оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — сообщили агентству в мосгорсуде. Срок содержания отца Сергия под стражей остается прежний — до 28 февраля 2021 года.

«Разумеется, данное решение будет обжаловано в кассации: мы будем идти до конца, — заявил URA.RU адвокат старца Павел Бабиков. — У нас есть позиция, и она остается неизменной [о невиновности Сергия и нарушения его права на защиту]. Теперь эта позиция подкреплена еще и документально».

По его словам, сам отец Сергий заявил в суде, что всех прощает, ни к кому претензий не имеет, молится за судью и за всех правоохранителей.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) находится в СИЗО «Матросская тишина»: он обвиняется в склонении несовершеннолетних к суициду и ряде других преступлений. Ранее URA.RU сообщало, что адвокаты старца обжаловали заключение его под стражу: по заявлению защитников, его допрашивали ночью (что запрещено законом) и не дали ему пообщаться наедине с адвокатом. Во время рассмотрения апелляции всех сотрудников и посетителей мосгорсуда эвакуировали .

Фото: пресс-служба Мосгорсуда