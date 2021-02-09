Ремонт главной челябинской библиотеки закончился уголовным делом

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении ремонта фасада здания публичной библиотеки. Речь идет о контракте с пермской компанией «Евразия-сервис» на сумму порядка 18,5 миллионов рублей на ремонт фасада, который был произведен некачественно. Эту информацию подтвердил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.
«Уголовное дело действительно возбуждено. Мы сотрудничаем со следствием, предоставляем все необходимые документы. Отправляли бумаг в ФАС о признании ремонтных работ недобросовестными, но в ведомстве нам отказали», — заявил URA.RU Бетехтин.
Ранее уголовное дело о халатности было возбуждено по итогам реконструкции памятника Ленину на площади Революции. Ремонтом также занималось ООО «Евразия-Сервис» (директор и учредитель — Алексей Плешивых), которое специализируется на восстановлении исторических зданий и памятников.
Сама фирма не согласна с претензиями правоохранителей и подала в суд на областное госучреждение «Центр по охране культурного наследия» по взысканию 11 миллионов рублей, которая являлась заказчиками торгов по проведению ремонта библиотеки и памятника Ленину. Рассмотрение дела состоится в Арбитражном суде региона 24 февраля. В компании на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
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