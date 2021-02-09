Анатолий Литовченко готовится к новой должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям может стать депутат Госдумы от Челябинска Анатолий Литовченко. Как сообщил URA.RU источник в ведомстве, Литовченко должен возглавить структуру, которая создается путем слияния управлений двух регионов.

«Вопрос на стадии согласования, — рассказал источник. — В Кургане настаивают, чтобы новое ведомство возглавил их представитель. Но учитывая, что центр управления будет в Челябинске, то выбор должны сделать в его пользу. Решается, когда именно Литовченко займет пост руководителя, после истечения полномочий или он сдаст мандат досрочно».

В пресс-службе челябинского управления URA.RU сообщили, что данных по руководителю будущей структуры нет. Самим управлением после смерти Сергея Слободянского, скончавшегося от коронавируса, временно руководит Татьяна Шатоха. В пресс-службе курганского управления, которое возглавляет Сергей Ватагин, от комментариев отказались.

До избрания в Госдуму в 2016 году Литовченко был главой Увельского района и считался одним из лучших руководителей сельских районов в регионе. Ранее сообщалось, что в новых выборах в Госдуму он участвовать не будет. ЕР решила выдвинуть по Коркинсокму округу главврача детской поликлиники №8 Челябинска Антона Рыжего.

Процесс объединения управлений двух регионов должен завершиться к апрелю. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям будет являться правопреемником Управления Россельхознадзора по Курганской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского ведомства. В пресс-службе также отметил, что сейчас в России 51 подразделение Россельхознадзора, а после реорганизации их остается 38.